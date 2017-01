Naruto Ultimate Ninja Storm 4: il nuovo trailer ci presenta Sarada Uchiha

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato a, il nuovo DLC diin arrivo il 3 Febbraio. Il video - riportato in cima alla notizia - ci permette di vedere in azione il personaggio di

In Road to Boruto si potranno vivere le vicende narrate in Boruto: Naruto the Movie attraverso una nuova prospettiva. Il DLC includerà nuovi personaggi (tra cui Sasuke Uchiha, Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha e Mitsuki), una tecnica Super Segreta non presente nel gioco originale e una modalità Spettatore (che verrà introdotta anche nel gioco base grazie a una patch gratuita). Nell'attesa che l'espansione venga pubblicata il 3 Febbraio su PS4, Xbox One e PC, sulle nostre pagine potete guardare i primi 10 minuti di gameplay tratti da Road to Boruto.