Naruto Ultimate Ninja Storm 4: vediamo tutte le tecniche di Road to Boruto

Sul canale Youtube di Anime Games Online è comparso un nuovo video di gameplay per, in cui vengono mostrate tutte le tecniche Jutsu, Ultimate & Team Jutsu appartenenti ai personaggi di, la prossima espansione attesa per il 3 Febbraio.

Sarada, Boruto, Mecha Naruto, Mitsuki, Hokage Naruto, Adult Sasuke, Adult Gaara (costume) e Adult Sakura (costume) faranno la loro comparsa in Road to Boruto: nel video riportato a fondo pagina potete guardare in azione tutte le nuove tecniche Jutsu e Ultimate Jutsu disponibili per i personaggi presenti nell'espansione. Road to Boruto e il pacchetto completo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto saranno disponibili dal 3 febbraio 2017 su PC, Xbox One e Playstation 4.