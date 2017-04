Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy annunciato per PlayStation 4

Sull'ultimo numero di Weekly Jump sono stati annunciati due nuovi videogiochi di Naruto:, entrambi per PlayStation 4.

Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy includerà le versioni rimasterizzate di Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, con tutti i DLC. La raccolta uscirà in Giappone il 27 luglio, le prime copie includeranno un codice per accedere alla proiezione dell'anime di Boruto durante il Jump Special Anime Festival e un poster.

Naruto to Boruto Shinobi Striker viene invece descritto come un "gioco di battaglie ninja acrobatiche", data di uscita e prezzi non sono stati annunciati, il titolo supporterà il multiplayer online fino a otto giocatori, maggiori dettagli arriveranno in un secondo momento. In entrambi i casi, il lancio in Occidente non è ancora stato confermato.