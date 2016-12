Naruto UNS 4: sequenza d'apertura e dieci minuti di gameplay di Road to Boruto

Il canale YouTube "Anime Games Online" ha pubblicato un video che mostra la sequenza iniziale e i primi dieci minuti dello Story Mode di, il nuovo DLC di

Road to Boruto include, oltre a un nuovo arco narrativo con protagonista Boruto (figlio di Naruto) anche alcuni personaggi extra come Naruto Settimo Hokage e Sasuke Shinobi Errante. Il DLC verrà pubblicato in Europa il 3 febbraio 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), disponibile singolarmente in formato digitale o in versione retail in bundle con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4.