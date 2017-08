Naruto x Boruto Borutage: aperto il sito ufficiale del nuovo gioco mobile

ha aperto il sito ufficiale di Naruto x Boruto: Borutage , nuovo gioco mobile free-to-play dedicato al franchise di Naruto e Boruto. Il titolo si presenta come uno strategico con elementi tower defense, ma al momento la pubblicazione del gioco è prevista soltanto per il Giappone.

In Naruto x Boruto: Borutage bisognerà costruire fortezze e ingaggiare battaglie contro gli altri utenti online, con la possibilità di creare e piazzare trappole contro i nemici. Naturalmente, anche la difesa della propria fortezza giocherà un ruolo molto importante nelle meccaniche.

Naruto x Boruto: Borutage è atteso nel corso del 2017 in Giappone per i dispositivi iOS e Android, il gioco verrà proposto in forma free-to-play e includerà le microtransazioni. A partire da oggi sono aperte le pre-registrazioni sul sito ufficiale, ma per sapere se il titolo arriverà anche in occidente bisogna attendere nuovi dettagli da Bandai Namco.