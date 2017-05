Nascar Heat 2 annunciato ufficialmente; in arrivo questo settembre

Lo sviluppatore Monster Games ed il publisher 704Games hanno annunciato Nascar Heat 2 per PC, Xbox One e PlayStation 4, seguito del racing del 2016 NASCAR Heat Evolution. Il pilota che figurerà in copertina sarà selezionato dai fan del gioco tra quattro candidati.

Nascar Heat 2 si basa sulla core experience del suo predecessore, migliorando il comparto multigiocatore e la modalità carriera. In questo sequel saranno introdotti anche nuovi piloti e tracciati. Il filmato che accompagna l'annuncio da il via ad un contest organizzato in collaborazione con la casa automobilistica Toyota, nel quale i giocatori sono invitati a scegliere il pilota testimonial del gioco tra quattro disponibili.

Nascar Heat 2 è previsto il 13 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4.