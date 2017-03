Nathan Drake non apparirà in Uncharted The Lost Legacy, dettagli sul DLC

Tramite un post pubblicato da poco sul PlayStation Blog ufficiale,ha diffuso in rete informazioni interessanti riguardo a, insieme ad alcune immagini che ci lasciano intravedere location e personaggi di questa prima espansione di

Stando a quanto riportato, The Lost Legacy è ambientato nel Sud dell'India, circa un anno dopo le vicende di Uncharted 4, dove le protagoniste Chloe e Nadine dovranno cercare, per quanto improbabile possa sembrare, di collaborare per ottenere un antico tesoro chiamato "Zanna di Ganesh" e strapparlo dalle mani dell'antagonista, Asav. In questa espansione ci saranno aree molto vaste da attraversare ed esplorare, con meravigliosi panorami da ammirare.

Secondo il direttore creativo Shaun Escayg, è insolito vedere collaborare due personaggi come Nadine e Chloe, perché sono l'una l'opposto dell'altra: "Chloe è spontanea e impulsiva mentre Nadine è più stratega", spiega, "ed entrambe si troveranno in una posizione insolita: Chloe prenderà le redini del gioco, mentre Nadine le farà da mercenaria". Nella trama, infatti, Chloe avrà bisogno di qualcuno con esperienza militare, e Nadine sarà per lei la scelta migliore. Quest'ultima, in seguito agli eventi di Uncharted 4, si trova in una situazione disperata ed è in cerca di ingaggio.

Parlando di gameplay, esso non si discosterà da quanto visto in Uncharted 4 e in generale sarà in linea con la saga. Il team ha incluso nell'espansione territori ancora più vasti, superiori persino alla location del Madagascar dell'ultimo capitolo. Ci saranno inoltre nuove armi disponibili, ed una nuova feature, che permetterà al giocatore di forzare le serrature.

Infine, lo scrittore Josh Scherr ha confermato che Nathan Drake non farà alcuna apparizione in questa espansione. "Abbiamo preso in esame diverse idee, tra le quali quella di includere Nate come personaggio secondario." ha raccontato. "Ma qualsiasi cosa facessimo, risultava superflua, perché finivamo per collegare tutto ad Uncharted 4."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Sono in linea con le vostre aspettative?