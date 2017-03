Naughty Dog: il co-presidente Christophe Balestra abbandona la società

Con una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale della compagnia,ha annunciato l'abbandono di. Co-presidente dello studio dal 2005, Balestra lascerà il suo incarico il prossimo 3 aprile per dedicarsi a nuovi e non meglio specificati progetti.

Entrato in Naughty Dog nel 2002, Christophe Balestra è diventato co-presidente dello studio tre anni dopo ed ha diretto la creazione di franchise come Uncharted e The Last of Us. Balestra ha ringraziato tutti coloro che hanno supportato il suo lavoro in questi quindici anni di attività, permettendogli di realizzare tutte le sue idee.

A partire dal 4 aprile, Evan Wells diventerà presidente unico di Naughty Dog e sotto la sua guida lo studio porterà a termine i lavori su The Last of Us Part 2 e su altri progetti non ancora annunciati.