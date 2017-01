Naughty Dog condivide nuovi dettagli su Uncharted: The Lost Legacy

Emergono nuove informazioni per, l'attesa espansione dicheha svelato durante la PlayStation Experience 2016. Il game director Kurt Margenau ha oggi discusso in particolar modo di Chloe, personaggio introdotto in Uncharted 2, che ricoprirà il ruolo di protagonista in questa nuova avventura.

"L'idea dell'intesa 'chimica' fra Nadine e Chloe ci esalta moltissimo, ed è entusiasmante pensare fino a dove il loro rapporto possa avanzare", le sue parole a Official PlayStation Magazine UK.

Chloe si discosterà molto da Nathan Drake, storico protagonista della serie: l'atteggiamento e la differente personalità dell'eroina riusciranno, quindi, ad offire un tipo di esperienza diversa, secondo lo sviluppatore. Infine, Margenau ha anche rivelato che, nonostante Chloe non sia nuova alla serie, è stato necessario ricatturare gran parte delle sue animazioni facciali e delle movenze di combattimento per poter adattare al meglio il personaggio all'interno di The Lost Legacy.