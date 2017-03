Naughty Dog: ecco perché Uncharted The Lost Legacy sarà standalone

Stando alle informazioni diffuse finora da, si direbbe proprio che le dimensioni di, prima espansione di, siano decisamente vaste e non paragonabili a quelle di un comune DLC. Di recente, gli sviluppatori hanno parlato diai microfoni di Game Informer, spiegando le loro scelte.

"Abbiamo avuto l'opportunità unica di creare qualcosa che fosse realmente stand-alone", ha spiegato lo sceneggiatore Josh Scherr. "Qualcosa di completamente diverso rispetto a Left Behind, che era un pezzo integrante della storia di The Last of Us. The Lost Legacy è qualcosa che possiamo realizzare in maniera del tutto indipendente, ma rimanendo nello stesso universo e con gli stessi personaggi, ed esplorando nuovi legami creati tra essi".



Il team continua rivelando che, secondo le intenzioni iniziali, le dimensioni di The Lost Legacy dovevano essere simili a quelle di Left Behind, ma dopo aver dato il via ai lavori, i ragazzi si sono resi conto che sarebbe diventato molto più grande. "Abbiamo cercato di rispettare delle dimensioni contenute", ha dichiarato Kurt Margenau, il Game Director, "ma ci siamo resi conto che con il genere di Uncharted, e il tipo di gameplay che volevamo esplorare, il DLC doveva essere vasto".

Siete d'accordo con le dichiarazioni di Naughty Dog?