Naughty Dog impressionata dalla qualità grafica di Horizon: Zero Dawn

Nel corso di un'intervista con, Neil Druckmann diha speso parole di grande elogio per, action-RPG disponibile su PlayStation 4.

Come testimoniato dal video che vi abbiamo riportato in testata, Druckmann afferma di essere rimasto impressionato dalla qualità grafica che può vantare Horizon, soprattutto considerando la natura open world del gioco. "La grafica è sbalorditiva. Mi trovo in questo ambiente così rigoglioso e mi chiedo: "come riescono ad inserire così tanta vegetazione e tanta densità in un gioco open world?".

A quanto pare, i notevoli risultati raggiunti da Guerrilla faranno da stimolo per i prossimi titoli di Naughty Dog, presumibilmente a partire già da The Last of Us Part II. "Potete credermi se vi dico che andrò dal mio team e dirò: "Ok, questo è lo standard adesso. Dobbiamo superarlo", ha aggiunto infatti Druckmann.



Horizon: Zero Dawn è disponibile su PlayStation 4.