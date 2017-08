Naughty Dog non esclude l'arrivo di un nuovo Uncharted in futuro

Dopo l'uscita di Uncharted: L'eredità Perduta quale sarà il futuro della serie? Questa è una delle domande poste più frequentemente anegli ultimi tempi. A quanto pare, la software house non esclude l'arrivo un un nuovo capitolo.

Shaun Escayg ha infatti affermato ai microfoni del The Daily Star che adesso lo studio sta valutando nuove idee per i prossimi progetti: "Sì, è molto emozionante...non sappiamo cosa abbia in serbo il futuro, ma sì, potrebbe essere qualcosa di nuovo, o magari un altro Uncharted, chi lo sa. Naughty Dog non ha paura di esplorare l'ignoto. Tutti vogliono qualcosa di nuovo. Ci sono così tante nuove idee, è la cultura Naughty Dog, amiamo le idee. Lo studio al momento pullula di contenuti inediti e nuove idee per nuovi mondi, nuovi generi. È un continuo crogiolo di nuove idee". Ricordiamo ai lettori che già qualche settimana fa Shaun Escayg aveva aperto alla possibilità di un nuovo capitolo legato al franchise.