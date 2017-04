Naughty Dog ha provato con mano Crash N. Sane Trilogy

Alcuni membri dihanno avuto l'occasione di provare una build di, il remaster della triologia di Crash Bandicoot in sviluppo sotto l'etichetta di. Cosa ne pensano gli autori originali del celebre platform 3D uscito sulla prima

"I ragazzi di Activision sono stati così gentili da farci avere due build del gioco, così abbiamo avuto modo di provarlo. Per la maggior parte di noi è un piacere vedere un rivisitazione di Crash, in particolare per i membri veterani del team. Dal nostro punto di vista non è un problema che il brand sia passato nelle mani di altri sviluppatori. Ovviamente siamo molto affezionati a Crash e sarà sempre nei nostri cuori, ma siamo molto felici di poterlo rigiocare su PS4.", dichiara Arne Meyer di Naughty Dog ai microfoni di TechRadar, in occasione degli ultimi BAFTA Game Awards.

Ricordiamo che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (di cui è disponibile una demo nei negozi americani) uscirà il 30 giugno su PlayStation 4.