Naughty Dog è rimasta impressionata da Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Come saprete, sono stati i ragazzi diad ideare originariamente la serie disu PlayStation One. Le avventure del celeberrimo marsupiale stanno per riprendere vita grazie a, la "Remaster Plus" a cura diin arrivo su PlayStation 4 il 30 giugno.

Parlando a Metro GameCentral, Kara Messie, producer del titolo, ha orgogliosamente rivelato che il team di sviluppo ha ottenuto dei riscontri "incredibilmente positivi" da parte di Naughty Dog, che ha avuto modo di provare con mano il "remake" di Vicarious Visions.

"Personalmente, il nostro team non ha avuto contatti diretti con loro. Ma attraverso Sony, Naughty Dog ha visto e ha giocato i tre giochi in diversi stage. E abbiamo ricevuto il loro feedback, ed è stato incredibilmente positivo. Sono rimasti molto, molto impressionati e alquanto commossi per il fatto che stiamo trattando bene i loro giochi originali".

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà su PlayStation 4 il 30 giugno. Recentemente, Activision è tornata a mostare in azione la raccolta con dei nuovi video gameplay. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.