Naughty Dog risponde alle accuse di molestie sessuali di un ex dipendente

La risposta dinon è tardata ad arrivare. In mattinata vi abbiamo parlato delle controverse dichiarazioni di, un ex dipendente che sostiene di aver ricevuto molestie sessuali mentre lavorava per la compagnia. Lo sviluppatore ha voluto fare chiarezza sulla faccenda.

"Sui social media abbiamo letto di un ex dipendente di Naughty Dog, Dave Ballard, che sostiene di aver ricevuto molestie sessuali mentre lavorava per la compagnia. A noi non risulta che il signor Ballard abbia denunciato l'accaduto, non abbiamo riscontrato nessuna evidenza di questo fatto. Le molestie e i comportamenti inappropriati non hanno posto in Naughty Dog e in Sony Interactive Entertainment. Abbiamo preso e prenderemo sempre molto sul serio questo genere di segnalazioni. Valutiamo attentamente ogni singola persona che lavora con Naughty Dog e con Sony Interactive Entertainment. Per noi è di fondamentale importanza mantenere un ambiente di lavoro sicuro e produttivo che ci permetta di condividere la nostra passione per la creazione dei giochi." scrive Naughty Dog sul proprio sito ufficiale.

Le dichiarazioni di David Ballard hanno colto di sorpresa un pò tutti, e la risposta di Naughty Dog non è tardata ad arrivare. In attesa di ulteriori sviluppi su quanto è accaduto, continueremo a tenervi aggiornati sulla faccenda.