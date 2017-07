Naughty Dog: la serie di Uncharted va oltre Nathan Drake

è stato il capitolo conclusivo delle amate avventure di, impavido avventuriero che ha ricoperto il ruolo di protagonista di tutti gli episodi finora pubblicati della serie.

Con Uncharted: L'Eredità Perduta, tuttavia, avremo per la prima volta un cambio di prospettiva, con Nadine e Chloe a fare da protagoniste principali. Naughty Dog si dichiara convinta di aver intrapreso la strada giusta con questa espansione stand-alone della saga.

"Non c'è mai stato alcun dubbio nella nostra mente che Uncharted andasse oltre il solo Nathan Drake", le parole di Kurt Margenau, director de L'Eredità Perduta. "Per quanto Nate sia stato il centro della serie, ci siamo resi conto che questa sarebbe potuta essere l'occasione per mettere in luce altri personaggi che non abbiamo approfondito abbastanza".

Uncharted: L'Eredità Perduta sarà disponibile su PS4 a partire dal 23 agosto. Nelle ultime ore, sono stati pubblicati nuovi screenshot e un nuovo gameplay trailer dedicati al gioco.