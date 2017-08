(CEO di) ha annunciato cheè il gioco sportivo più venduto di sempre nella storia della compagnia, avendo raggiunto quota 8.5 milioni di copie distribuite dal lancio, avvenuto a settembre 2016.

Il gioco ha continuato a mantenere ottimo vendute anche nei mesi successivi, in particolare durante l'ultimo trimestre NBA 2K17 ha venduto circa il 64% in più rispetto all'edizione 2K16 nello stesso periodo.

Per Zelnick, la serie NBA 2K è un grande successo e l'edizione 2018 darà sicuramente un grande contributo alla crescita del franchise. NBA 2K18 è atteso per la fine di settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.