NBA 2K17 è la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store

è il nuovo protagonista delle Offerte della Settimana sul PlayStation Store. L'edizione Standard del gioco viene proposta al prezzo di 34.99 euro mentre la Koby Bryant Legend Edition costa 44.99 euro, infine, la Kobe Bryant Legend Edition Gold avrà un prezzo pari a 54,99 euro.

In tutti e tre i casi, lo sconto è pari al 50% sul prezzo di listino, se siete interessati all'acquisto potete cliccare qui. Ricordiamo che recentemente, Take-Two ha annunciato la NBA 2K eLeague, una piattaforma eSports legata al mondo del basket americano e ovviamente alla serie NBA 2K.



Per gli appassionati di questo sport si tratta di una buona occasione per mettere le mani su NBA 2K17, universalmente riconosciuto come uno dei migliori giochi sportivi degli ultimi anni.