hanno già dichiarato che la versione Nintendo Switch dipresenterà tutte le feature di gioco che vedremo all'interno delle controparti PC, PS4 e Xbox One del gioco. A livello di performance, tuttavia, ci sarà una differenza: su Switch, la simulazione cestistica girerà a 30FPS.

Come saprete, Visual Concepts utilizza lo stesso engine per tutti i formati del suo gioco. Per quanto inizialmente ci fossero diversi dubbi legati all'utilizzo del motore grafico per la versione Switch, gli sviluppatori si sono infine ritenuti soddisfatti del risultato raggiunto.

NBA 2K18 uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 15 settembre. In calce potete dare uno sguardo a due video gameplay off-screen tratti proprio dalla versione Switch del gioco.