NBA 2K18: annunciata la modalità Vita di Quartiere

annuncia l'introduzione del primo mondo vivo all’interno di. Il team porta in campo gli elementi più amati del gioco insieme in un mondo condiviso per provare l’esperienza di vita di un'atleta NBA, in campo e fuori.

"Abbiamo portato l’esperienza NBA 2K ad un nuovo livello, mettendo i giocatori al centro di un ambiente dedicato al basket tutto da esplorare, dove socializzare e, soprattutto, gareggiare" dice Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts. "Non vediamo l’ora di vedere cosa questo rappresenterà per il futuro del brand, non appena i nostri fan potranno cominciare a giocare a NBA 2K18 a partire dal 15 Settembre."

Vita di Quartiere è qualcosa di mai visto in NBA 2K o in qualsiasi atro videogioco sportivo prima d’ora. IlMioGiocatore vive in un quartiere con diversi luoghi da visitare. Le esperienze e le valutazioni ruotano intorno alle azioni del giocatore, puoi farti un nuovo taglio dal barbiere, sfidare giocatori al campetto, farti un tatuaggio, ascoltare qualche nuova canzone o mostrare i tuoi nuovi vestiti girando per il quartiere. L’esperienza è interamente su misura e permette di giocare a NBA 2K18 nel modo in cui preferisci. NBA 2K18 introduce anche Road to 99, che permette di migliorare la valutazione de IlMioGiocatore, in base alle modalità di gioco che vengono scelte raggruppando i risultati ottenuti in

Pro-Am, Park e LaMiaCarriera, per definire il proprio stile e raggiungere una valutazione livello 99. Come precedentemente annunciato, l'8 Settembre i fan potranno avere un’anticipazione di NBA 2K18 grazie alla nuova versione de Il Preludio disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. NBA 2K18 uscirà su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e PC il 15 Settembre. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile dal 17 Ottobre 2017.