NBA 2K18 arriverà su Nintendo Switch a settembre

annuncia oggi chequesto autunno sarà disponibile anche su Switch, la nuova console Nintendo in uscita il prossimo 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.

“Portare NBA 2K18 su Nintendo Switch è un passo naturale per continuare ad espandere la nostra utenza” dichiara Jason Argent, SVP of Basketball Operations per NBA 2K. NBA 2K18 (sviluppato dallo studio Visual Concepts) per Nintendo Switch sarà disponibile a partire da Settembre 2017.