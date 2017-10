NBA 2K18: disponibile la nuova patch, ecco tutti i dettagli

ha pubblicato una nuova patch persu tutte le piattaforme che aggiunge nuovi contenuti e migliora l'esperienza di gioco generale.

Tra i nuovi contenuti aggiunti, si segnalano le uniformi per Buckets, Hornets, Lakers e Suns e 5 nuove paia di scarpe, incluse le Big Baller Brand's ZO2: Prime di Lonzo Ball e le Kobe A.D. NXT. Non finisce qui, perché i giocatori potranno personalizzare ancora più a fondo i loro cestisti con ben 18 nuovi stili di barba e almeno un paio di nuovi baffi.

Lato gameplay, 2K Sports ha introdotto una "maggiore varietà di tipologie di infortuni che possono capitare durante le partite", senza tuttavia scendere maggiormente nello specifico. A quanto pare, inoltre, il numero di infortuni alla caviglia sinistra è stato radicalmente ridotto.

Tra gli altri cambiamenti al gameplay, si segnalano la risoluzione dei problemi che si verificano durante i dribbling e l'aumento dell'affidabilità dei passaggi negli angoli. Le modifiche non si fermano qui, vi consigliamo di leggere il lunghissimo changelog a questo indirizzo.

NBA 2K18 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PC e Nintendo Switch. Nelle scorse settimane il titolo si è trovato al centro di una serie di polemiche legate al discusso sistema di microtransazioni utilizzato, che rendevano le meccaniche del gioco molto simili a a quelle di un free-to-play. Fortunatamente, 2K Sports pare essersi ravveduta e in WWE 2K18 non sarà presente nulla del genere.