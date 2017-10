NBA 2K18 disponibile ora su Switch in formato retail, ecco un nuovo trailer

è da oggi disponibile in formato retail su Nintendo Switch, e per l'occasioneha deciso di pubblicare un nuovo trailer dedicato alla sua simulazione cestistica che potete visionare in apertura di notizia.

Il filmato mette in particolare risalto le qualità della console Nintendo che, grazie alla sua natura ibrida, vi permetterà di giocare sia a casa che altrove in compagnia di amici.

Ricordiamo che per poter giocare a NBA 2K18 su Nintendo Switch si ha necessariamente bisogno - anche acquistando la versione retail del gioco - dell'utilizzo di una scheda MicroSD. Per tutte le ulteriori informazioni sulla versione Switch del titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione.