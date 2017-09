NBA 2K18: Guida ai controlli del gioco su PC e console

è finalmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox 360 e PlayStation 3. Il celebre titolo sportivo porta con sé numerose novità, legate al miglioramento della grafica e della fisica di gioco.

In questa guida andremo dunque ad analizzare nel dettaglio il sistema di controlli di NBA 2K18, in modo da garantirvi la migliore esperienza possibile.

Attacco base

Per muovervi nel campo durante una partita, dovrete ovviamente utilizzare la levetta analogica sinistra. Tramite la levetta destra potrete invece effettuare finte e azioni acrobatiche. Premendo a lungo il tasto LT/L2 potrete effettuare un post up, mentre una pressione breve vi permetterà di palleggiare. Utilizzando il tasto RT/R2 potrete effettuare uno scatto. Con una breve pressione del tasto LB/L1 potrete chiamare lo schema, mentre una pressione lunga vi farà fermare. Tramite il tasto A/X potrete invece effettuare un passaggio.

Una breve pressione del tasto B/Cerchio vi permetterà di effettuare un passaggio schiacciato, mentre una pressione doppia vi garantirà un passaggio spettacolare. Con la X/Quadrato potrete tirare a canestro e con una breve pressione del medesimo tasto potrete effettuare una finta o un tiro con saltello. Tramite una breve pressione del tasto Y/Triangolo potrete invece effettuare un passaggio sopra la testa, mentre premendolo due volte effettuerete un Alley oop. Per modificare la strategia offensiva dovrete utilizzare il tasto sinistro del D-pad, mentre per effettuare una sostituzione dovrete utilizzare il tasto giù.

Difesa base

Con il tasto LT/L2 cercherete di difendere la palla, mentre con LB/L1 potrete applicare le diverse strategie difensive. Con il tasto A/X cambierete il giocatore che state controllando, passando all’atleta più vicino alla palla. Con la X/Quadrato potrete rubare la palla, mentre il tasto Y/Triangolo vi permetterà di stopparla. Con il tasto sinistro del D-pad potrete invece modificare lo schema difensivo. Per effettuare un pressing sul portatore di palla dovrete tenere premuto il tasto LT/L2 quando vi troverete in prossimità del giocatore. Tenendo la levetta destra inclinata in qualsiasi direzione potrete invece difendere a mani alzate.

Per contrastare un tiro, dovrete inclinare la levetta destra in qualsiasi direzione quando vi trovate vicino al tiratore che si appresta ad eseguire l’azione. Per un contrasto verticale dovrete inclinare la levetta sinistra nella direzione opposta alla posizione del tiratore e premere il tasto Y/Triangolo. Per subire uno sfondamento dovete tenere premuto il tasto B/Cerchio. Per eseguire un fallo intenzionale dovrete invece tenere premuto il tasto X/Quadrato in prossimità del portatore di palla. Per afferrare la palla mentre state correndo dovrete inclinare rapidamente sia la levetta sinistra che la levetta destra verso il giocatore attaccante.

Tiri

Per effettuare un tiro con saltello dovrete tenere premuto il tasto X/Quadrato o tenere inclinata la levetta analogica destra per un tiro a tabellone. Per raccogliere un palleggio in arresto dovrete premere X/Quadrato durante un’entrata, tenendo bene a mente che l’inclinazione della levetta sinistra determina la direzione del passo. Per raccogliere un palleggio in virata dovrete tenere premuto RT/R2 e premere due volte X/Quadrato mentre siete fermi o durante un’entrata. Per un tiro in corsa o a campana dovrete tenere la levetta destra inclinata nella direzione opposta al canestro, durante un’entrata in prossimità del canestro. Per mettere a segno un sottomano dovrete tenere la levetta destra inclinata nella direzione del canestro durante un’entrata, tenendo bene a mente che l’inclinazione della levetta destra determina la mano con cui si effettuerà il tiro. Per un sottomano rovesciato dovrete invece tenere la levetta destra inclinata nella direzione della linea di fondo, durante un’entrata dalla linea di fondo. Per un sottomano in terzo tempo dovrete premere per due volte il tasto X/Quadrato durante un’entrata.

Per una schiacciata a due mani dovrete tenere premuto RT/R2 e inclinare la levetta destra nella direzione del canestro durante un’entrata. Per una schiacciata spettacolare dovrete tenere premuto RT/R2 e inclinare la levetta destra nella direzione opposta al canestro durante un’entrata. Per una schiacciata con la mano principale o secondaria dovrete tenere premuto RT/R2 e inclinare la levetta destra verso destra o sinistra, in modo da scegliere la mano con cui effettuare la schiacciata. Per cambiare il tiro a mezz’aria dovrete iniziare ad effettuare una schiacciata o un sottomano e inclinare la levetta destra a mezz’aria, in qualsiasi direzione. Per una finta dovrete iniziare a effettuare un tiro in sospensione e poi rilasciare velocemente la levetta destra. Per eseguire una schiacciata o un sottomano in tap-in dovrete invece tenere la levetta destra inclinata in qualsiasi direzione durante un rimbalzo offensivo.

Palleggi

Per regolare il ritmo del palleggio dovrete inclinare la levetta destra verso il canestro e poi rilasciarla. Per cambiare mano dovrete inclinare la levetta destra verso la mano senza palla per poi rilasciarla velocemente. Per un cambio di mano sotto le gambe dovrete inclinare la levetta destra fra la mano senza palla e la schiena del giocatore, per poi rilasciarla velocemente. Per un palleggio dietro la schiena dovrete inclinare la levetta destra in direzione opposta al canestro, rilasciandola poi velocemente. Per effettuare un passo indietro dovrete tenere premuto RT/R2 e inclinare la levetta destra in direzione opposta al canestro, per poi rilasciala velocemente. Per eseguire una virata dovrete ruotare la levetta destra dalla mano con la palla verso la schiena del giocatore, riportandola poi velocemente in posizione neutrale.

Per una mezza virata dovrete invece ruotare la levetta destra in un quarto di cerchio dalla mano con la palla al canestro, per poi riportarla velocemente in posizione neutrale.

Per un affondo da triplice minaccia dovrete inclinare la levetta destra verso sinistra o verso destra, poi rilasciarla velocemente per un affondo rapido. Se desiderate effettuare un affondo deciso dovrete tenere premuto anche RT/R2. Per una mossa combo triplice minaccia dovrete inclinare la levetta destra in direzione del canestro e poi rilasciarla velocemente. Per una finta con affondo da triplice minaccia dovrete inclinare la levetta destra in direzione opposta al canestro e poi rilasciarla velocemente. Per eseguire un passo indietro da triplice minaccia dovrete tenere premuto RT e inclinare la levetta destra nella direzione opposta al canestro, per poi rilasciarla velocemente. Per eseguire una virata all’esterno da triplice minaccia dovrete ruotare la levetta destra e poi riportarla velocemente in posizione neutrale.