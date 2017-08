A circa un mese al debutto dicontinuano a condividere interessanti informazioni sul nuovo capitolo della fortunata serie sportiva. Quest'oggi è stato confermato sul profilo Twitter ufficiale che sarà possibile giocare anche con i Miami Heat del 1996 e i New York Knicks del 1998.

Per il momento non sappiamo quali altre squadre del passato entreranno nel roster, tuttavia non dovremo attendere a lungo per saperne di più: il reveal dell'elenco completo dei team storici presenti nel gioco è fissato infatti al 25 agosto. Nell'attesa, vi invitiamo a dare un'occhiata all'ultimo trailer dedicato al comparto grafico e vi ricordiamo che NBA 2K18 uscirà il 19 settembre 2017.