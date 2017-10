NBA 2K18, L'Ombra della Guerra e i giochi di SNES Mini in diretta il 5 ottobre

Sono ben tre gli appuntamenti di oggi targati Everyeye Live: per la giornata odierna abbiamo in programma tre trasmissioni dedicate ae al

Il live gameplay di NBA 2K18 andrà in onda a partire dalle 15:00: due ore di gameplay in compagnia del nuovo gioco di basket 2K Games. Alle 17:00 invece spazio a La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, atteso sequel de L'Ombra di Mordor in arrivo il 10 ottobre.

Alle 21:00 invece saremo in diretta per una live spciale dedicata al Super Nintendo Mini: da Super Metroid a Super Mario Kart, passando per Contra III The Alien Wars e Star Fox, un viaggio indietro nel tempo fino ai primi anni '90...

Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.