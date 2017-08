NBA 2K18: un nuovo video dedicato al comparto grafico

Nella giornata odierna,ha presentato un nuovo trailer dedicato a, nuova iterazione dell'apprezzata serie sportiva attesa al suo debutto il prossimo 15 settembre.

In questa occasione, è il comparto tecnico e grafico a fare da protagonista del filmato (sottotitolato in italiano): gli sviluppatori ci parlano della realizzazione dei giocatori, quest'anno rivisitata completamente da zero. Le fattezze dei volti, le cicatrici, gli shader e tutti gli altri aspetti grafici si presenteranno in forma ancor più dettagliata in questa nuova edizione della serie.

Ricordiamo che NBA 2K18 arriverà su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 e Xbox 360 il 15 settembre 2017. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, il gioco potrebbe supportare gli amiibo su Switch.