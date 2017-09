NBA 2K18: per giocare su Switch sarà necessaria una MicroSD

Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale , la versionedirichiederà oltre 25 GB di spazio libero in memoria. Considerando i salvataggi e gli update, anche chi acquisterà la versione retail sarà costretto a possedere una memoria MicroSD per giocare.

Secondo le informazioni riportate sul sito Nintendo, la versione Switch di NBA 2K18 richiederà una certa quantità di memoria per le seguenti porzioni del gioco:

Download iniziale del software dopo l'acquisto – 6.8 GB

Aggiornamento del software – 16.1 GB

Salvataggi – 5 GB di memoria di sistema per file di salvataggio

Facendo i calcoli, acquistando la versione digitale del titolo occorreranno 27.9 GB di spazio libero. Considerando che la memoria interna della console effettivamente disponibile ammonta a 25.9 GB, questo significa che per giocare a NBA 2K18 su Switch sarà necessario possedere una scheda MicroSD aggiuntiva.

La situazione non cambia nemmeno acquistando il gioco in edizione retail, visto che sarà ancora necessario scaricare l'aggiornamento da 16.1 GB, senza contare i 5 GB per i file di salvataggio e i futuri aggiornamenti da tenere in conto sia per la console che per il gioco.

Ricordiamo che NBA 2K18 è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch