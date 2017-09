NBA 2K18: preload disponibile su PlayStation 4 e Xbox One

Da qualche ora è ufficialmente disponibile il preload didagli store digitali di PlayStation 4 e Xbox One. Nel momento in cui scriviamo non è possibile effettuare il pre-download della versione PC da Steam.

Tutti coloro che hanno effettuato il preordine su Xbox Store e PlayStation Store potranno iniziare a scaricare il gioco in attesa dello sblocco della versione completa, previsto per il 15 settembre a mezzanotte.

Venerdì NBA 2K18 uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One mentre la versione per Nintendo Switch sarà acquistabile dal 18 ottobre. Nell'attesa, potete scaricare la demo Il Preludio, che permette di provare con mano alcune delle principali novità del gioco.