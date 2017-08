Cambio di copertina "in corsa" per: la Cover Starè infatti passato nelle scorse ore daiaicambierà quindi l'artwork del gioco, poichè l'atleta non è più sotto contratto con la franchigia dell'Ohio.

Jason Argent, responsabile contatti NBA di 2K Games, ha confermato la notizia sulle pagine di GameInformer USA, al momento non è chiaro però se la nuova cover sarà pronta in tempo per il lancio del gioco o se arriverà in un secondo momento, probabilmente in tempo per l'inizio della nuova stagione della National Basketball Association. NBA 2K18 arriverà nei negozi il 15 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.