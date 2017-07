NBA 2K18: rivelata la colonna sonora, ci sono anche Emis Killa e Salmo

ha quest'oggi rivelato l'elenco completo dei brani che comporranno la colonna sonora di. Fra gli artisti che ascolteremo nel nuovo capitolo del celebre titolo sportivo, figurano anche Emis Killa e Salmo, rispettivamente con "CULT" e "1984".

Di seguito, il comunicato della software house e la lista completa delle canzoni della soundtrack, disponibile anche su Spotify:

2K ha oggi svelato la colonna sonora completa di NBA 2K18. I brani, che attraversano diversi generi musicali spaziando dall’Hip Hop al Rock Classico, trasformano l'azione in campo in un'esperienza definitiva di massimo intrattenimento. La colonna sonora di quest'anno contiene i brani di due mostri sacri della musica rap in Italia, con caratteristiche e modi di disporre testi e musica molto differenti, così come diverse sono le squadre che si affrontano in NBA2 K18. Da una parte le singolari sonorità di SALMO, campione di vendite lo scorso anno con «Hellvisback», che nel gioco proporrà il pezzo 1984, dall'altra Emis Killa , l'introverso rapper nato nella periferia milanese. Il rapper è agli apici della sua carriera, dopo aver collezionato 2 dischi di platino è diventato un vero e proprio fenomeno da oltre 3 milioni di fan sui social e più di 450 milioni di views su Youtube. “Se c'è una cosa con cui sono cresciuto prima che iniziassi a interessarmi alla musica, sono i videogiochi. Sono quindi lieto di annunciarvi che "Cult" sarà inserito nella colonna sonora della versione mondiale di NBA 2k18” ha dichiarato Emis Killa.



Colonna sonora:

Feel So Good - Ma$e

Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) - C + C Music Factory

Hip Hop Hooray - Naughty By Nature

I Can't Drive 55 - Sammy Hagar

Jungle - X Ambassadors feat. Jamie N Commons

Pour Some Sugar on Me - Def Leppard

Put Your Hands Where My Eyes Could See - Busta Rhymes

Shook Ones Pt. II - Mobb Deep

Sirius - The Alan Parsons Project

So Fresh, So Clean - OutKast

The Walker - Fitz & The Tantrums

The Zoo - Scorpions

They Reminisce Over You - Pete Rock & C.L.Smooth

Victory - Puff Daddy feat. Notorious B.I.G. & Busta Rhymes

93' Til Infinity - Souls Of Mischief

All Of Me - Big Gigantic feat. Logic & ROZES

Am I Wrong - Anderson .Paak feat. ScHoolboy Q

Birdwatching - The Shelters

Can't Have - Pitbull feat. Steven A. Clark & Ape Drums

Comin Out Strong - Future feat. The Weeknd

Conrad Tokyo - A Tribe Called Quest

Deep End (Tarro Remix) - THEY.

Do What I Want - Lil U** Vert

Don’t Threaten Me With A Good Time - Panic! At The Disco

HTP - Vintage Lee

Humble - Kendrick Lamar

Know The Ledge - Eric B. & Rakim

Let It Fly - Johnny Stephene

Living Like Khaled - Cousin Stizz

Nas Is Like - Nas

No Lie - Sean Paul feat. Dua Lipa

Portland - Drake ft. Quavo & Travis Scott

Shock Horror - Shy Luv

Slam - Onyx

Stand Back - PnB Rock / A Boogie Wit Da Hoodie

Victory - Joey Bad

Wasatch Front - Dame D.O.L.L.A.

Wrote My Way Out - Nas, Dave East, Lin-Manuel Miranda & Aloe Blacc

Hush - Linda Lind

Aurora - RL Grime

1984 - Salmo

4 Vérités - Take A Mic

Chantaje - Shakira feat. Maluma

CULT - Emiskilla

Feel It - GTA & What So Not feat. Tunji Ige

Fever - Roosevelt

Human (Rudimental Remix) Rag'n'Bone Man feat. Rudimental

Tokyo Drift - Woodie Smalls

Última Jugada – Carlos Jean & Arkano

U Don't - Double K

NBA 2K18 sarà disponibile a partire dal 15 Settembre 2017 su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e PC.