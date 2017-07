ha pubblicato oggi i primi screenshot ufficiali di. Le immagini raffigurano, atleta di copertina di NBA 2K17,, giocatore protagonista della cover canadese di NBA 2K18 e la superstar dei

NBA 2K18 sarà disponibile il 15 settembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch e Windows PC. I fan possono già prenotare NBA 2K18 presso i principali rivenditori autorizzati e sulle piattaforme digitali per assicurarsi la loro copia e ottenere i bonus in-game.