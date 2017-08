NBA 2K18: lo store Nintendo riporta il supporto amiibo per Switch

Stando a quanto riportato nella pagina ufficiale disullo store Nintendo, il gioco godrà del supportosu. Un fatto alquanto curioso, considerando che stiamo parlando di uno sportivo tripla A di terze parti.

Ammesso che non si tratti di un errore, quanto riportato sullo store Nintendo dovrebbe confermare il supporto amiibo per NBA 2K18 su Switch. Al momento, però, non è stato diffuso nessun dettaglio sulle feature che verranno introdotte tramite le statuette: possiamo aspettarci che personaggi come Mario e Luigi scenderanno in campo al fianco di star del calibro di Steph Curry e LeBron James?

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Nintendo.