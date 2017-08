NBA 2K18: un trailer presenta alcune delle migliori squadre presenti nel gioco

ha pubblicato un nuovo trailer di, dedicato ad alcune delle migliori squadre che saranno selezionabili all'interno del gioco. Svelate anche le statistiche di alcuni giocatori presenti nelle varie formazioni.

Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, tra le migliori squadre presenti in NBA 2K18 troviamo i Chicago Bulls, i Los Angeles Lakers, i Miami Heat e i Cleveland Cavaliers. Rivelate anche le statistiche dei vari giocatori presenti nelle formazioni: potete consultare la lista completa al seguente indirizzo. Ricordiamo che NBA 2K18 uscirà il 19 settembre su PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch.

