NBA 2K18: TSA ripubblica il voto negativo assegnato al gioco (3/10)

Nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato che TheSixthAxis aveva rimosso il voto negativo (3/10) dalla recensione disu richiesta di 2K Games. Dopo aver atteso per 24 ore un comunicato del publisher che non è mai arrivata, il portale ha inserito nuovamente il voto.

In sede di recensione, ricordiamo, TheSixthAxis aveva criticato aspramente le meccaniche Free to Play/Pay to Win inserite nel gioco, ritenendole poco appropriate per un prodotto venduto a prezzo pieno. In seguito, i PR di 2K Games si erano messi in contatto con la redazione chiedendo di rimuovere il voto dall'articolo, annunciando che a breve avrebbero pubblicato un comunicato per rispondere ai problemi evidenziati.

Dal momento che di questo comunicato non c'è ancora nessuna traccia, la redazione di TheSixthAxis ha deciso di pubblicare nuovamente il voto assegnato a NBA 2K18. In ogni caso, l'autore della recensione ha spiegato su NeoGAF che l'articolo va inteso come una "review in progress", e che il voto potrebbe cambiare nel caso venissero apportate alcune modifiche al gioco. Cosa ne pensate di questa faccenda?