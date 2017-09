NBA 2K18: TSA toglie il voto negativo alla recensione su richiesta di 2K Games

Il sito web TheSixthAxis ha rimosso il voto negativo (3/10) dalla recensione disu esplicita richiesta del publisher. La testata segnalava una serie di difetti del gioco, criticando le meccaniche Free To Play/Pay To Win inserite in un prodotto venduto a prezzo pieno.

La recensione è ancora disponibile sul sito ma il voto è stato rimosso: i PR di 2K Games si sono messi in contatto con la redazione chiedendo di rimuovere il voto e spiegando che a breve la compagnia pubblicherà un comunicato stampa per rispondere ai problemi evidenziati.

Da parte sua, il redattore si è detto disponibile a rivalutare il gioco, tuttavia fa sapere che il suo parere non sarà in alcun modo condizionato da questo episodio, la valutazione finale potrebbe quindi essere positiva o negativa senza alcuna eccezione.