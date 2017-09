NBA 2K18: le versioni PlayStation 4 e Switch in un video confronto

Grazie ad un contenuto proposto dal sito gonintendo.com, possiamo osservare un confronto tra le versionidi, nuovo capitolo dell'affermato franchise di

A saltare subito all'occhio, più che il comparto grafico, sono le differenti prestazioni, con la versione per l'ibrida di Nintendo che gira a 30fps, mentre quella PlayStation 4 - così come su Xbox One e PC - a 60fps. Sebbene l'hardware di Nintendo Switch abbia costretto gli sviluppatori a qualche rinuncia, sulla home console della grande N sono state incluse tutte le caratteristiche presenti nelle altre versioni, incluso Vita da quartiere.

Lasciandovi alla visione di questo video confronto, vi ricordiamo che NBA 2K18 è già disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.