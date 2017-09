NBA 2K18 Video Recensione: Schiaccia a canestro con i giganti del basket!

Come puoi migliorati, se sei già il migliore? Semplice, fai come Visual Concepts: non smetti mai di inseguire la perfezione, sebbene questa stia sempre un passo avanti a te. E' proprio questa la formula vincente del team, che, anche quest'anno, ha confezionato un simulatore di basket intenso, fisico, profondo, vario e divertente.

Sul piano del gameplay, sebbene non ci siano stati particolari rivoluzioni, abbiamo trovato l'azione di gioco più fluida e coinvolgente, con ancora più attenzione riservata alla fisicità e alla fase difensiva. Ottimo l'inserimento del nuovo indicatore di tiro e i miglioramenti sotto il profilo dell'intelligenza artificiale.

Molto interessante, specialmente in ottica futura, è anche il nuovo hub "Vita di Quartiere" che finalmente permette ai giocatori di poter "crescere" il proprio atleta seguendo il percorso più affine ai propri gusti, senza alcun paletto di sorta. Certo, ci saremmo aspettati un po' più di sostanza per quanto riguarda la sceneggiatura della carriera in NBA, che risulta un po' troppo frammentata e spensierata per poter coinvolgere al punto giusto lo spettatore...

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di NBA 2K18.