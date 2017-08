NBA Live 18 aggiunge la WNBA, il campionato NBA femminile

Electronic Arts ha rivelato che in NBA Live 18 saranno presenti tutte le squadre e le giocatrici della WNBA. Sebbene alcune delle campionesse siano già comparse nei precedenti titoli EA Sports - come in NBA Street - il nuovo cestistico segnerà il debutto assoluto della Women's National Basketball Association in un videogioco.

La compagnia aveva già introdotto le squadre femminili nei suoi titoli sportivi con FIFA 16, dove furono inserite alcune delle migliori nazionali. Grazie a questa novità, i giocatori saranno in grado di competere con squadre come i L.A. Sparks, Dallas Wings e New York Liberty. NBA Live 18 è atteso su PlayStation 4 e Xbox One in data non ancora precisata, mentre l'11 agosto è prevista una demo di gioco gratuita.