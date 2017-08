NBA Live 18: disponibile la demo gratuita su PS4 e Xbox One

La demo gratuita diè ora disponibile su. La versione di prova offre un assaggio della nuova modalità, in cui i gocatori avranno la possibilità di creare il proprio atleta personalizzandone aspetto e caratteristiche.

La demo gratuita, del peso complessivo di circa 16 GB, permette agli utenti Playstation 4 e Xbox One di provare con mano NBA Live 18, scoprendo in prima persona le caratteristiche della nuova modalità The One. Cosa interessante, i progressi ottenuti nella demo potranno essere trasferiti nel gioco completo, con la possibilità di mantenere il personaggio che è stato creato nella versione di prova.

Ricordiamo che NBA Live 18 uscirà su PS4 e Xbox One il prossimo 15 Settembre.