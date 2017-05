Nei giorni scorsi, alcuni YouTuber hanno potuto provarea porte chiuse e in queste ore hanno pubblicato le prime impressioni sul gioco, mostrando breve sequenze di gameplay e alcune immagini del nuovo simulatore di basket targato

Al momento non sembrano esserci troppi dettagli sul progetto, Electronic Arts ha però confermato che NBA Live 18 sarà presente all'evento EA Play in forma giocabile. Il titolo dovrebbe vedere la luce entro fine anno su Xbox One e PlayStation 4, non è chiaro se la nuova edizione di NBA Live uscirà anche su PC o Nintendo Switch. In apertura trovate due video dedicati al gioco mentre in calce potete visualizzare alcuni screenshot di NBA Live 18.