Nba Live 18 supporterà PS4 Pro e Xbox One X, Switch da considerare in futuro

ha confermato chesupporterà, sfruttando la potenza extra delle due console. Inoltre, la serie potrebbe fare il suo debutto anche su Nintendo Switch nel corso dei prossimi anni.

"Il comparto visivo trarrà sicuramente vantaggio dalla potenza hardware delle due console; concentreremo i nostri sforzi sui miglioramenti grafici." dichiara il publisher, annunciando che Nba Live 18 godrà di una grafica migliorata su PS4 Pro e Xbox One.

Per quanto riguarda Switch, EA Sports ha confermato che la console Nintendo verrà presa in seria considerazione per i capitoli futuri della serie: "Potenzialmente, sì. Quest'anno ci stiamo concentrando su PS4 e Xbox One, ma Nintendo Switch rientrerà nei nostri piani futuri anche per la serie di NBA Live."

Se siete curiosi di provare il gioco con mano, vi ricordiamo che la demo gratuita di NBA Live 18 è attualmente disponibile per PS4 e Xbox One.