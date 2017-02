NBA Live rimandato all'autunno, confermato un nuovo gioco con licenza UFC

Ancora problemi per il franchise: un nuovo episodio della serie era previsto per il primo trimestre del 2017, durante l'ultima riunione con gli azionisti però il publisherha rivelato che il lancio del gioco è stato rimandato al prossimo autunno.

Il nuovo NBA Live è ora previsto per i mesi autunnali, gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per creare un titolo che rispecchi le aspettative della community e che sia in grado di competere con il rivale NBA 2K. Indicativamente, NBA Live 18 dovrebbe uscire a settembre, Andrew Wilson ha inoltre confermato che durante il prossimo anno fiscale (periodo che va dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018) arriverà anche un nuovo gioco sportivo con licenza ufficiale Ultimate Fighting Championship.