NBA Playground: su Switch le funzionalità online arriveranno qualche giorno dopo

NBA Playground, gioco di basket arcade sulle orme di NBA Jam e NBA Street, sarà disponibile su PC e console la prossima settimana. I possessori di Switch hanno dimostrato una certa preoccupazione nel constatare che la pagina del gioco sul sito Nintendo ometteva le funzionalità online, ma così non sarà.

Il portavoce dello studio Saber Interactive ha infatto comunicato al sito nintendolife che la versione di NBA Playground per Nintendo Switch godrà di tutte le funzionalità online, con la sola differenza che saranno abilitate con un aggiornamento che verrà rilasciato qualche giorno a seguire.

"Il gioco online in NBA Playground non sarà disponibile dal lancio su Nintendo Switch", recita il comunicato.

"Arriverà dopo qualche giorno attraverso una patch. Quando l'aggiornamento verrà pubblicato, la versione per Switch avrà le stesse identiche funzionalità online di quelle per PC, PlayStation 4 e Xbox One".

Come comunicato in precedenza, i tornei online non saranno disponibili da subito su nessuna piattaforma, e verranno introdotti nel corso del tempo. NBA Playground arriverà il 9 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.