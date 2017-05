NBA Playgrounds è stato pubblicato la scorsa settimana su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, oggi gli sviluppatori hanno chiarito che anche la versione per la piattaforma Nintendo è realizzata con l'Unreal Engine 4, a dispetto di quanto riportato in alcune recensioni della stampa internazionale.

NBA Playgrounds è dunque il secondo gioco per Switch basato sull'Unreal Engine 4, dopo Snake Pass di Sumo Digital. Il nuovo titolo di Saber Interactive è uno sportivo di stampo arcade che prende spunto da classici del genere come NBA Jam e NBA Street, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di NBA Playgrounds.