NBA Playgrounds: annunciato l'Hot Update, ecco tutti i dettagli

L'hot Update introdurrà 33 giocatori inediti, un nuovo sistema per i rimbalzi, una modalità basata sui tiri da 3 e la possibilità di invitare i propri amici nelle lobby. Potete dare un'occhiata alle varie aggiunte nel trailer a inizio pagina. Per il momento non abbiamo alcuna notizia riguardo la data di uscita, restiamo dunque in attesa di aggiornamenti. NBA Playgrounds è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch. Segnaliamo che sulla console ibrida della Grande N si sono verificati alcuni problemi nella pubblicazione delle patch.