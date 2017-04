NBA Playgrounds annunciato per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch

Oggi, Saber Interactive ha annunciato NBA Playgrounds, un nuovo titolo di pallacanestro due contro due per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. L'annuncio è accompagnato dal primo trailer, che potete consultare seguendo il link in calce alla notizia.

Con centinaia di schiacciate e mosse sopra le righe, il titolo dallo stile caricaturale potrà fregiarsi delle licenze ufficiali della National Basketball Association: sia quelle per i giocatori in attività che per quelli ritirati. I cestisti, che si sfideranno a coppie, potranno inoltre aumentare di livello. La modalità single player sarà accompagnata dal multiplayer locale e online.

Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione per NBA Playgrounds, previsto su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, seguendo questo collegamento.