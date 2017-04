NBA Playgrounds esce il 9 maggio

ha annunciato chesarà disponibile dal 9 maggio in formato digitale su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam), venduto al prezzo di 19,99 euro.

NBA Playgrounds è un gioco di basket arcade che si presenta come erede spirituale di NBA Jam ed NBA Street. Il roster include decine di superstar attuali e leggende del passato, tra i nomi di punta troviamo LeBron James, Alonzo Mourning, Grant Hill, Blake Griffin, Jeremy Lin, Dennis Rodman, Pau Gasol, Reggie Jackson, Kevin Durant, Shaquille O'Neal e Dwyane Wade, solamente per citarne alcuni.

Confermato il supporto per il multiplayer in locale e online, con tornei ed eventi speciali organizzati a cadenza regolare.