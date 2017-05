NBA Playgrounds: grandi novità in arrivo per la versione Nintendo Switch

Per sopperire alla momentanea mancanza delle feature online , gli sviluppatori dihanno confermato che a breve la versione Switch disi arricchirà di importanti novità.

"Per compensare, stiamo lavorando a grandi novità per i possessori di Switch", le parole di Matthew Karch di Saber Interactive. "Non ne posso parlare ora, ma spero di poter dare l'annuncio entro sabato. Vi prometto che ne saprete di più a breve".

NBA Playgrounds è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La versione PlayStation 4 del titolo si è recentemente aggiornata introducendo tutta una serie di novità, tra cui la modalità sfida, cinque versioni di Shaquille O´Neal e quindici nuovi giocatori.