NBA2K18 su Nintendo Switch avrà le stesse caratteristiche delle altre versioni

Mancano ormai poco più di due settimane all'arrivo sugli scaffali di, e grazie ad una prova diretta effettuata dalla testata di usgamer apprendiamo oggi nuovi dettagli sulla versione, che manterrà le stesse caratteristiche incluse su

L'esordio del cestistico di 2K Games sull'ibrida di Nintendo, dunque, non si farà mancare niente, mantenendo tutte le modalità e le feature che saranno disponibili sulle console di riferimento Xbox One / PlayStation 4, e PC. Lo studio californiano opta così per un approccio diverso da quello di Electronic Arts, che con FIFA 18 su Nintendo Switch ha deciso di rinunciare alla modalità "Il Viaggio". In aggiunta, pare che NBA2K18 su supporterà gli amiibo, anche se non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni a riguardo.

NBA2K18 uscirà il 19 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360. Ricordiamo inoltre che il titolo potrà essere provato in anteprima il 2 e 3 settembre alla NBA Fan Zone di Milano.